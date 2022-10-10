- Впереди Покров (православный праздник. Считается, что в этот день происходит встреча зимы и осени - прим. автора), на который всегда сильно меняется погода - дождь, снег, бури. Я связываю сегодняшнюю пыльную бурю с погодой, народными приметами, нежели с якобы какими-то ракетами, - отметила Чернова.Тем временем, по данным «Казгидромета», штормовое предупреждение сохраняется и 11 октября. В Атырауской области будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. К слову, споры о влиянии запусков различных ракет на погоду в научных кругах ведутся до сих пор. Точного ответа специалисты не дают. Однако казахстанцы уже привыкли к тому, что после запуска ракеты с «Байконура» бывают сильные ветер и дождь. Даже если учёные это доказать ещё не могут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
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