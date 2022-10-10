Экологи ответили на слухи о том, что буря связана с запуском ракеты, передаёт портал «Мой ГОРОД». Пыльная буря накрыла Атырау В понедельник, 10 октября, Атырау накрыла пыльная буря. Скорость ветра достигла 20 метров в секунду. Несмотря на то, что такая погода для города не редкость, жители в мессенджерах искали причину. Одна из них - якобы выпущенная из Астраханской области (граничащей с Атырауской) ракета. Глава украинского Кривого рога сообщил, что 47 ракет летят из Астрахани. По информации пресс-службы ДЧС региона, штормовое предупреждение об усилении ветра разослали накануне. Такая погода ожидается и в ближайшие дни. Независимый эколог Галина Чернова также не связывает погоду с полётами ракет.
- Впереди Покров (православный праздник. Считается, что в этот день происходит встреча зимы и осени - прим. автора), на который всегда сильно меняется погода - дождь, снег, бури. Я связываю сегодняшнюю пыльную бурю с погодой, народными приметами, нежели с якобы какими-то ракетами, - отметила Чернова.
Тем временем, по данным «Казгидромета», штормовое предупреждение сохраняется и 11 октября. В Атырауской области будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. К слову, споры о влиянии запусков различных ракет на погоду в научных кругах ведутся до сих пор. Точного ответа специалисты не дают. Однако казахстанцы уже привыкли к тому, что после запуска ракеты с «Байконура» бывают сильные ветер и дождь. Даже если учёные это доказать ещё не могут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА