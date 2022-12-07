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Социум

Пытался изнасиловать девочку в Атырау: в сети распространяют информацию о смерти подозреваемого

В полиции прокомментировали информацию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Шестого декабря около 9:00 в микрорайоне Авангард Атырау полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время педофил сел в авто и уехал вместе с ребёнком. Как пишут соседи, девочка - инвалид детства и страдает ДЦП. Спустя несколько часов в социальных сетях начали распространять информацию о смерти подозреваемого. Якобы он умер от внутреннего кровотечения. В региональном департаменте полиции поспешили опров
Дана Рахметова
Пытался изнасиловать девочку в Атырау: в сети распространяют информацию о смерти подозреваемого
В полиции прокомментировали информацию, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Общественники сообщили подробности попытки изнасилования девочки в Атырау
Общественники сообщили подробности попытки изнасилования девочки в Атырау
Шестого декабря около 9:00 в микрорайоне Авангард Атырау полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время педофил сел в авто и уехал вместе с ребёнком. Как пишут соседи, девочка - инвалид детства и страдает ДЦП. Спустя несколько часов в социальных сетях начали распространять информацию о смерти подозреваемого. Якобы он умер от внутреннего кровотечения. В региональном департаменте полиции поспешили опровергнуть эту информацию и предупредили, что пользователи социальных сетей несут уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации. Стражи порядка уже ищут авторов этих сообщений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау Изнасилование

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