На Центральной проходной металлургического комбината Qarmet началось тестирование автоматизированной системы медицинских осмотров (АСМО). Новое оборудование позволяет всего за полторы минуты проверить основные показатели здоровья сотрудников перед началом и после завершения рабочей смены. Внедрение системы пройдёт поэтапно с 16 ноября по 14 декабря.

Перед входом на территорию предприятия установлены семь автоматизированных комплексов, которые измеряют артериальное давление, температуру тела и определяют наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Аналогичная система уже зарекомендовала себя при применении на всех шахтах Qarmet. Теперь этот опыт распространяется на металлургический комбинат.

Процедура максимально упрощена и занимает в среднем 90 секунд. Сотруднику достаточно подойти к аппарату, выбрать язык и пройти идентификацию с помощью системы распознавания лиц. После этого оборудование последовательно проводит необходимые измерения, сопровождая каждое действие подсказками на экране. В завершение сотрудник сообщает о наличии или отсутствии жалоб на самочувствие и получает распечатанный результат осмотра.

Главная задача системы — своевременное выявление отклонений в состоянии здоровья, которые могут представлять опасность для сотрудников во время работы.

Уже в первый день тестирования автоматизированный медосмотр прошли более 110 сотрудников. Случаев выявления алкоголя или повышенной температуры не зафиксировано, однако у нескольких работников обнаружено повышенное артериальное давление.

«Это в первую очередь забота о наших сотрудниках. Например, у человека может быть повышенное давление, но он его не чувствует, на учёте не состоит и лекарства не принимает. У нас уже были такие случаи. Мы дали препарат, давление снизилось, и человека допустили к работе», — рассказал начальник управления по медицинским вопросам Qarmet Александр Окунев.

При выявлении отклонений предусмотрен дополнительный медицинский контроль. Сотрудники с признаками алкогольного опьянения или повышенной температурой не допускаются к работе и направляются в медицинское учреждение для обследования. При повышенном давлении состояние человека оценивает медицинский персонал, который принимает решение о возможности допуска к работе. Особое внимание уделяется повторяющимся отклонениям, позволяющим своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем.

«Если у человека из смены в смену высокое давление, на это необходимо реагировать. Ему могут выдать сигнальный лист, с которым он обратится в поликлинику и встанет на учёт», — пояснил Александр Окунев.

Подключение всех подразделений комбината к новой системе организовано в несколько этапов. На первоначальном этапе система предназначена для сотрудников Qarmet. В дальнейшем рассматривается возможность её расширения на персонал подрядных организаций.

Внедрение автоматизированных медосмотров является частью комплексной работы Qarmet по цифровизации производственных процессов, повышению промышленной безопасности и сохранению здоровья сотрудников.