- Работа с молодёжью категории NEET проводится. Так, в рамках проекта «Твоё будущее в твоих руках» проведена работа по разъяснению государственных программ, предоставлению вакантных рабочих мест для молодёжи категории NEET, работающей по найму на территории рынка. По области было организовано 203 мероприятия, 10 127 человек получили консультации, - рассказал Имашев.

- До конца года в рамках проекта планируется трудоустроить 500 молодых людей. В целях трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений в июне 2022 года при вашем участии были организованы встречи молодых предпринимателей и молодёжи области. В настоящее время заключён договор с мебельной фабрикой Modisal. Студенты колледжа после прохождения практики на фабрике и окончания обучения будут трудоустроены туда. Кроме того, ведётся работа по согласованию с рядом ресторанов по приёму на работу поваров и официантов, завершивших обучение, - добавил Дулат Имашев. - Не говорите мне «планируется», «будут трудоустроены». Где результат? Почему только с одним предпринимателем заключён договор? Вам выделено 452 миллиона тенге, а вы лишь проводите мероприятия? Это говорит о том, что вы просто осваиваете средства! Ещё весной я давал поручения. Я сказал, чтобы молодёжи выделили места, чтобы они могли собираться где-то, обсуждать, разговаривать. Работа с молодёжью должна кипеть. А я заходил 1-2 раза в молодёжный ресурсный центр, там ходят 2-3 человека и всё! Много хороших программ для молодёжи есть, это и «Молодёжная практика» для трудоустройства молодых людей без опыта, это и «Первое рабочее место». Государство платит заработную плату 92 тысяч тенге. Сейчас спросите у предпринимателей, уверен 95% даже не слышали об этих программах. Есть краткосрочные курсы, и не нужно обучать невостребованным специальностям. Поговорите с предпринимателями, какие специальности нужны, найдите тренеров, преподавателей, коучей, пусть будут из других областей, или других государств. Пусть будет дороже, но качественнее, - возмутился аким ЗКО Гали Искалиев.

- Я не удовлетворён вашей работой. Вы говорите, провели 203 мероприятия, а вам выделено 452 миллиона тенге... кстати, проверьте вообще куда направили средства. Скорее всего на зарплату и аренду помещения. Работа провалена, - сказал Гали Искалиев и поручил руководителю аппарата акимата ЗКО Абату Шыныбекову проверить работу управления и при необходимости привлечь руководителя управления к дисциплинарной ответственности.

Аким ЗКО Гали Искалиев. Фото из архива "МГ" Сегодня, 28 сентября, в акимате прошло рабочее заседание по нескольким вопросам. Там и был заслушан доклад руководителя управления молодёжной политики Дулата Имашева. По его словам, в области насчитывается 123 532 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Доля молодежи категории NEET (молодёжь, которая не учится и не работает – прим. автора) по итогам второго квартала составила 3,1% или 3 829 человек. Как отметил Имашев, сейчас это самый низкий показатель по республике.Из доклада стало известно, что различного рода информационно-пропагандистскими мероприятиями охвачено ещё чуть более пяти тысяч молодых людей, по краткосрочному обучению 7 564 молодых человека получили консультации и направлены в центры занятости. 692 молодых специалиста по программе с «Дипломом в село» получили 213,3 млн тенге в качестве подъёмного пособия, а 307 специалистам выдали кредит на покупку жилья на общую сумму 1,4 млдр тенге. Ещё 1 175 человек на лето были трудоустроены по проекту «Жасыл ел», а проектом «студенческие строительные отряды» освоено 460 квот.Глава региона поручил предоставить молодёжным объединениям пустующие здания и помещения по минимальной арендной плате.К слову, из доклада руководителя управления молодёжной политики следует, что в области функционируют 14 молодёжных ресурсных центров. Штатная численность - 270 человек. Объём финансирования в 2022 году - 452,6 млн тенге. Основная сумма расходов предусмотрена на фонд заработной платы, командировки и аренду рабочего места. На конкретные мероприятия среди молодёжи направлено порядка 39 миллионов тенге или только 8% от общего объема финансирования.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.