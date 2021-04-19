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Происшествия

Работал в ЖКХ, член сборной по волейболу. Что известно о подозреваемом в убийстве жены в Уральске

Оказалось, что сотрудник ЖКХ уволился еще в прошлую пятницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 апреля, в районе завода МЖБК, что по улице Урдинская была тяжело ранена женщина. С множественными ножевыми ранениями ее увезли в больницу. - В приемный покой городской многопрофильной больницы сотрудниками полиции была женщина азиатской национальности, возраст 30 лет. Предварительный диагноз: множественное ножевое ранения. В противошоковой палате с мультидисциплинарной бригадой была зафиксирована биологическая смерть, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. При
Дана Рахметова
Работал в ЖКХ, член сборной по волейболу. Что известно о подозреваемом в убийстве жены в Уральске
Оказалось, что сотрудник ЖКХ уволился еще в прошлую пятницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены
Сегодня, 19 апреля, в районе завода МЖБК, что по улице Урдинская была тяжело ранена женщина. С множественными ножевыми ранениями ее увезли в больницу. - В приемный покой городской многопрофильной больницы сотрудниками полиции была женщина азиатской национальности, возраст 30 лет. Предварительный диагноз: множественное ножевое ранения. В противошоковой палате с мультидисциплинарной бригадой была зафиксирована биологическая смерть, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Примерно в 17.00 полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Появилась информация, что убийство жены совершил сотрудник ЖКХ г.Уральск. Известно, что у супругов остались малолетние дети. - Я находился в отпуске, сегодня вышел на работу.  Утром по рабочим делам позвонил ему (подозреваемому в убийстве - прим.автора), а он говорит, что уволился. Оказалось, что он в пятницу уволился, - рассказал руководитель отдела ЖКХ г.Уральск Жандос Дуйсенгалиев. - Я конечно, в шоке. Он очень спокойный, исполнительный, никогда не видел его агрессивным, не курит, не пьет, занимается спортом. Состоит в сборной по волейболу. Вот недавно участвовали в соревнованиях. По его словам, задержанный в ЖКХ проработал всего чуть больше месяца. - Был объявлен конкурс на должность главного специалиста. Он прошел. За это время показал себя с положительной стороны, - отметил Жандос Дуйсенгалиев. Между тем в полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция акимат ЖКХ

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