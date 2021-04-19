Работал в ЖКХ, член сборной по волейболу. Что известно о подозреваемом в убийстве жены в Уральске

Оказалось, что сотрудник ЖКХ уволился еще в прошлую пятницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 апреля, в районе завода МЖБК, что по улице Урдинская была тяжело ранена женщина. С множественными ножевыми ранениями ее увезли в больницу. - В приемный покой городской многопрофильной больницы сотрудниками полиции была женщина азиатской национальности, возраст 30 лет. Предварительный диагноз: множественное ножевое ранения. В противошоковой палате с мультидисциплинарной бригадой была зафиксирована биологическая смерть, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. При