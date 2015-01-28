Аккурат под Новый год в Уральске была арестована 37-летняя Карлыгаш ХАФИЗОВА по обвинению в мошенничестве. Прошел почти месяц, а на нее продолжают поступать заявления от пострадавших. Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz Женщина была задержана 1 января, а 3 января суд санкционировал арест 37-летней жительницы Уральска. На шестое января ущерб доверчивым людям составил 21 миллион тенге и 146 тысяч долларов. И это только по 9 заявлениям. Спустя неделю, 12 января, выяснилось, что на Карлыгаш ХАФИЗОВУ поступило уже 26 заявлений на сумму 198 миллионов тенге. За три недели полицейские насчитали уже более 40 заявлений от доверчивых горожан на сумму около 400 миллионов тенге. По версии следствия, в период с 2013 года подозреваемая, войдя в доверие к уральцам, путем мошенничества забирала у них деньги, якобы, пообещав им посодействовать в получении жилья по госпрограмме. Обвиняемая представлялась работником акимата и предлагала помощь в приобретении квартир по госпрограмме «Доступное жилье-2020». Так, в марте 2014 года, находясь возле здания "Нур Отан", задержанная взяла у потерпевшей 4 млн тенге, после чего скрылась. В апреле аналогичным образом, но уже с квартиры другой потерпевшей она забрала 7 миллионов тенге. В октябре прошлого года, также находясь возле здания "Нур Отана", подозреваемая получает 4,5 миллиона тенге. Также в ходе следствия выясняется, что 14 января 2013 года уже возле поликлиники №1 по проспекту Достык она получает еще 5,2 миллиона тенге. Аналогичным образом женщина обманула еще пять жителей Уральска на 146 тысяч долларов и 750 тысяч тенге. Примечательно, что все свои "сделки" женщина осуществляла возле городского акимата и здания "Нур Отан". Поначалу женщина предлагала квартиры своим знакомым, а те в свою очередь своим знакомым. К слову, когда потерпевшие, которые отдали деньги ХАФИЗОВОЙ, обращались к ней с требованием предоставить жилье, она говорила, что дом достроен, но не все квартиры распроданы, и просила привлечь еще людей для того, чтобы те таким же образом брали квартиры, тем самым создавая пирамиду. В среднем люди отдавали около 40 тысяч долларов. Сумма зависела от планировки и квадратуры получаемого жилья. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 190 часть 4 - "Мошенничество в особо крупном размере" (в новой редакции уголовного кодекса, вступившего в закон 1 января 2015 года - прим. автора). Теперь два месяца до суда она проведет в следственном изоляторе. К слову, в 2011 году подозреваемая уже была судима на пять лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, также за мошенничество. Однако суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Срок она должна была отбывать с января 2018 года.