Работник убил начальника за непристойное предложение в Актобе

18 лет строгого режима получил житель Актобе за двойное убийство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три года назад Вадим ЛИТВИНОВ зарезал собственного работодателя - известного в городе владельца обувного бутика. Об этом полицейским стало известно случайно: мужчину задержали по подозрению в другом убийстве - пожилой соседки. Уже во время допроса он признался, что причастен и к пропаже предпринимателя. На суде Литвинов рассказывал, что зарезал бизнесмена, у которого работал продавцом из-за непристойного предложения. Якобы погибший предлагал ему интимную близость. После убийства мужчин