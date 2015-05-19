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Происшествия Социум

Работник убил начальника за непристойное предложение в Актобе

18 лет строгого режима получил житель Актобе за двойное убийство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три года назад Вадим ЛИТВИНОВ зарезал собственного работодателя - известного в городе владельца обувного бутика. Об этом полицейским стало известно случайно: мужчину задержали по подозрению в другом убийстве - пожилой соседки. Уже во время допроса он признался, что причастен и к пропаже предпринимателя. На суде Литвинов рассказывал, что зарезал бизнесмена, у которого работал продавцом из-за непристойного предложения. Якобы погибший предлагал ему интимную близость. После убийства мужчин
gorod
Работник убил начальника за непристойное предложение в Актобе
18 лет строгого режима получил житель Актобе за двойное убийство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ubiistvo_aktobe2
ubiistvo_aktobe2
 Три года назад Вадим ЛИТВИНОВ зарезал собственного работодателя - известного в городе владельца обувного бутика. Об этом полицейским стало известно случайно: мужчину задержали по подозрению в другом убийстве - пожилой соседки. Уже во время допроса он признался, что причастен и к пропаже предпринимателя. На суде Литвинов рассказывал, что зарезал бизнесмена, у которого работал продавцом из-за непристойного предложения. Якобы погибший предлагал ему интимную близость. После убийства мужчина закопал тело на дачах и позже указал следователям место захоронения. Причастность к смерти соседки актюбинец отрицает. Тем не менее суд признал ЛИТВИНОВА виновным в обоих преступлениях. Адвокат подсудимого заявил, что будет обжаловать приговор.
ubiistvo_aktobe
ubiistvo_aktobe
ubiistvo_aktobe3
ubiistvo_aktobe3
убийство работодатель

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