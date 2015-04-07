Работники АО «Уральскдорстрой» обвинили судисполнителей в рейдерском захвате

Сегодня, 7 апреля, сотрудники компании АО "Уральскдорстрой" собрались у закрытой двери компании, требуя справедливости и возврата им рабочих мест. Из толпы слышались выкрики "Долой рейдеров!", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили сотрудники АО "Уральскдорстрой", вчера, 6 апреля, примерно в 16.00 их без всякого предупреждения судоисполнители выгнали на улицу. Бухгалтер АО "Уральскдорстрой" Сауия Хамитовна возмущается тем, что судисполнитель КУРМАТАЕВА вместе со своими сотрудниками ворвалась к ним в офис, когда на месте не было руководства. - Ежемесячно более миллиона тенге п