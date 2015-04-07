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Социум

Работники АО «Уральскдорстрой» обвинили судисполнителей в рейдерском захвате

Сегодня, 7 апреля, сотрудники компании АО "Уральскдорстрой" собрались у закрытой двери компании, требуя справедливости и возврата им рабочих мест. Из толпы слышались выкрики "Долой рейдеров!", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили сотрудники АО "Уральскдорстрой", вчера, 6 апреля, примерно в 16.00 их без всякого предупреждения судоисполнители выгнали на улицу. Бухгалтер АО "Уральскдорстрой" Сауия Хамитовна возмущается тем, что судисполнитель КУРМАТАЕВА вместе со своими сотрудниками ворвалась к ним в офис, когда на месте не было руководства. - Ежемесячно более миллиона тенге п
gorod
Работники АО «Уральскдорстрой» обвинили судисполнителей в рейдерском захвате
Сегодня, 7 апреля, сотрудники компании АО "Уральскдорстрой" собрались у закрытой двери компании, требуя справедливости и возврата им рабочих мест. Из толпы слышались выкрики "Долой рейдеров!", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
uralskdorstroy (8)
uralskdorstroy (8)
Как сообщили сотрудники АО "Уральскдорстрой", вчера, 6 апреля, примерно в 16.00 их без всякого предупреждения судоисполнители выгнали на улицу. Бухгалтер АО "Уральскдорстрой" Сауия Хамитовна возмущается тем, что судисполнитель КУРМАТАЕВА вместе со своими сотрудниками ворвалась к ним в офис, когда на месте не было руководства. - Ежемесячно более миллиона тенге поступает за аренду, - возмущается Сауия Хамитовна. - Все эти деньги идут на погашение налогов. Я стала требовать, чтобы показали бумаги, на основании которых они действуют, но мне сказали, что мне это знать необязательно. Я им сказала: "ждите президента компании, вы не имеете права без него нас выгонять", а они ответили: "нам он не нужен!". Мы ничего не смогли сделать. 16 человек судоисполнителей ходили по кабинетам, вытаскивали у всех сумки, помогали выносить компьютеры. Бухгалтер говорит, что она вызвала участкового инспектора полиции и написала заявление. Заместитель президента АО "Уральскдорстрой" Булат КУРМАНОВ утверждает, что это выселение было незаконным. - По нашему мнению, это настоящий рейдерский захват, - говорит Булат КУРМАНОВ. - Нас без предупреждения практически выкинули на улицу. Только по решению суда работников имеют право выселять. Мы до сих пор судимся, суды еще не прошли, а судоисполнители пришли и просто в наглую нас вышвырнули! Главный бухгалтер предприятия Надежда ЛИПНИЦКАЯ подтвердила, что у них имеется задолженность перед банком. - Но если у них (банка - прим. автора) есть какое-то постановление  о нашем выселении, то они должны принести решение, что мы должны освободить здание в течение 10 дней, то есть предупредить. А они пришли и выгнали нас всех без всякого предупреждения. И потом они это сделали, когда не было руководства. Пришли, никого не предупредив, стали выгонять всех, - объяснила Надежда ЛИПНИЦКАЯ. На место собрания приехали сотрудники полиции, прокуратуры и сотрудники акимата. Представитель прокуратуры предложил президенту АО "Уральскдорстрой" Игорь ЛИСИЦЫНУ проехать с ним и разобраться в прокуратуре. Работники разошлись, но при этом сказали, что не будут сидеть молча. "МГ" следит за развитием событий.
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