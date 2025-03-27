Работники базара в одной из областей Казахстана жалуются на «удушающие» налоги

Продавцы признаются, что прибыль даже не покрывает их расходов.

По информации Lada.kz, работники базара, привыкшие получать оплату переводами, не рады внедрению QR и необходимости демонстрировать свои обороты, подробности в материале .

Несмотря на ощутимый рост цен, продавцы на базарах признаются, что их доходы по сравнению с прошлыми годами снизились практически в два раза. Ведь, помимо банковских услуг, они обязаны платить 3% с оборота. Между тем их личная накрутка на товары не может по закону превышать 10-15 процентов.

Продавцы признаются, что прибыль даже не покрывает их расходов. Оплачивают налоги сотрудники рынка по упрощенной системе. Это два раза в год. В последний раз, говорят некоторые, им даже пришлось брать кредит.

В департаменте госдоходов Актау разъяснили, что для торговли на рынках в Казахстане есть три вида режима: упрощенный, розничный и общеустановленный. Так, при упрощенной системе работники рынка действительно обязаны оплачивать 3% со всех своих оборотов, включая расходы на закуп товара, его транспортировку и зарплаты продавцов. Однако, есть и розничный режим. Где, например, можно высчитывать оклады сотрудников.

На общеустановленном режиме предприниматели смогут вычитать из оборота все свои расходы. Для этого их поставщики должны предоставлять бухгалтерские документы.

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