На водохранилищах ЗКО начали сброс воды

Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, в стране сбрасывают воду из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.



Так, В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13,9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 11 кубометров воды в секунду, из Донгелекского и Пятимарского водохранилищ – по 8,5 кубометра в секунду.

Читайте также о том, что на реке Урал продолжается ледоход. За сутки 26 марта вода в селе Жарсуат поднялась на 48 сантиметров, в селе Январцево — на 40 сантиметров. В Уральске, наоборот, уровень Урала упал на 23 сантиметра. Также на 35 сантиметров поднялся уровень реки Рубежка. Сейчас из Ириклинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду.



