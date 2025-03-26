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Социум

На водохранилищах ЗКО начали сброс воды

Это делается для безопасного пропуска паводковых вод.
Арайлым Усербаева
На водохранилищах ЗКО начали сброс воды

Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, в стране сбрасывают воду из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

Так, В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13,9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 11 кубометров воды в секунду, из Донгелекского и Пятимарского водохранилищ – по 8,5 кубометра в секунду.

Читайте также о том, что на реке Урал продолжается ледоход. За сутки 26 марта вода в селе Жарсуат поднялась на 48 сантиметров, в селе Январцево — на 40 сантиметров. В Уральске, наоборот, уровень Урала упал на 23 сантиметра. Также на 35 сантиметров поднялся уровень реки Рубежка. Сейчас из Ириклинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду.

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