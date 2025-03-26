Уровень Урала в ЗКО снова поднимается

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в большинстве рек снижается. Но на реке Урал продолжается ледоход. За сутки 26 марта вода в селе Жарсуат поднялась на 48 сантиметров, в селе Январцево — на 40 сантиметров. В Уральске, наоборот, уровень Урала упал на 23 сантиметра. Также на 35 сантиметров поднялся уровень реки Рубежка. Сейчас из Ириклинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду.

Весенний паводок в этом году проходит спокойно. Как рассказал директор филиала «Казгидромета» по ЗКО Тлеген Шапанов, 80% воды в реке Урал приходит из России и регулируется Ириклинским водохранилищем. По прогнозам, в этом году уровень воды в Урале будет на 25–170 сантиметров выше обычного. Весной в реку Урал поступит около 3,2–5,2 миллиарда кубометров воды. Для сравнения, в прошлом году было больше 12 миллиардов, то есть в этом году воды ожидается в 2–2,5 раза меньше.

Максимальный уровень воды в Урале в районе Уральска прогнозируется на отметке 550–650 сантиметров. Опасной считается высота 850 сантиметров. Сейчас в городе уровень реки — 253 сантиметра.