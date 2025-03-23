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Социум Экономика

После весеннего половодья планируется подача волжской воды в ЗКО

С 10 марта сброс воды с Ириклинского водохранилища Оренбургской области в реку Урал составляет 201 м³/с.
Кристина Кобина
После весеннего половодья планируется подача волжской воды в ЗКО

С 10 марта сброс воды с Ириклинского водохранилища Оренбургской области в реку Урал осуществляется расходом 201 м³/с. Режим работы Ириклинского водохранилища будет корректироваться и на 1 апреля ожидается увеличение свободной емкости водохранилища до 1,2 млрд м³, при  прогнозируемом притоке в водохранилище в пределах 1-2 млрд.м³ воды. Об этом сообщил во время брифинга и.о. директора РГП «Казводхоз» филиала ЗКО Рауан Хусаинов.

По его словам в 2024 году максимальный сброс из водохранилища в реку Урал осуществлялся расходом  2170 м³/с, приток в водохранилище составил 3 млрд м³, при прогнозируемом 2,5-3,5  млрд м³. Что касается наполняемости водохранилищ области, то на сегодняшний день из Урала в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему (УКООС) поступает 17 м³/с воды. 

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— С начала года из Урала в УКООС получено 57 млн м³ воды. За весь 2024 год в систему забрано 737 млн м³ воды. По состоянию на 19 марта наполнение каскада водохранилищ УКООС составляет 46% от проектного. После достижения командных отметок, воду подадут на залив земель лиманного орошения и естественных сенокосов. В 2024 году по системе залили более 60 тысячи гектаров земель лиманного орошения, — пояснил спикер.

Также он добавил, что среднее наполнение каскада водохранилищ по Узеням составляет 67% от проектного. Наполнение Чаганского водохранилища составляет 12  млн м³ или 65 % от проектного, сбросное сооружение водохранилища работает в транзитном режиме. После прохождения пиковых расходов, для накопления проектного объёма, для водообеспечения дачных обществ, крестьянских хозяйств и предприятий города шандоры поэтапно закроют. 

— После завершения весеннего половодья, начнётся подача волжской воды в летне–осенний период для населения южных районов области. Сейчас заключаются договора с Российской стороной, — рассказал Рауан Хусаинов.

По словам спикера, сейчас разрабатывают ПСД по реконструкции трёх водохранилищ и семи магистральных каналов. В 2025 году начнется реализация проектов по строительству водохранилища на реке Большой Узень, объемом накопления 28 млн м³, реконструкция Жанибекской ООС и  Жаикбайского обводнительного канала. Также запланирована разработка ПСД по строительству водохранилища на реке Малый Узень.

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