Уровень воды продолжает падать в Урале

По данным гидрологического мониторинга 20 марта 2025 года в Уральске Урал опустился на 26 сантиметров, уровень воды составил 253 сантиметра, при опасной отметке 850 сантиметров.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что по данным гидрологического мониторинга 20 марта 2025 года в Уральске Урал опустился на 26 сантиметров, уровень воды составил 253 сантиметра, при опасной отметке 850 сантиметров. За время подъёма воды река прибавила 94 сантиметра. Ледоход наблюдается на гидропостах в Уральске и посёлке Январцево.

Больше всего вода прибыла за прошедшие сутки в реке Илек в посёлке Шынгырлау на 120 сантиметров. Уровень воды сейчас составляет 486 сантиметров при опасной отметке 750 см. За время подъёма воды река прибавила 351 сантиметр.

Максимальный спад воды за прошедшие сутки зафиксировали в реке Калдыгайты в посёлке Егиндиколь на 93 сантиметра. Уровень воды в реке на отметке 336 сантиметров, при опасной — 470 сантиметров.

За время подъёма максимальное количество воды прибавила река Чаган на 437 сантиметров. За прошедшие сутки уровень прибавился на 9 сантиметров. Общий уровень составляет 919 сантиметров, а опасная отметка — 1300 сантиметров.

Напомним, 13 марта произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.