В ЗКО поднимается уровень воды в Урале

За сутки уровень воды поднимается на 40 сантиметров и более, но до опасного уровня еще далеко.

По информации РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки в селе Январцево река Урал поднялась на 46 сантиметров. В Уральске уровень воды также увеличился на 46 сантиметров. В селе Кушум уровень Урала поднялся на 24 сантиметра. Сегодня, 17 марта, в селе Тайпак уровень Урала снизился на пять сантиметров. Чаган в селе Чувашинское прибавил 79 сантиметров, а в селе Мичуринское 53 сантиметра.

Уровень воды в реке Деркул в селе Таскала за сутки упал на 108 сантиметров. В селе Зеленое уровень воды уменьшился на 53 сантиметра. В селе Белес — на 32 сантиметров. Река Чижа-1 сократила количество воды до 38 сантиметров, а Чижа-2 на 48 сантиметров.

Подъем воды на 13 сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Акшат и на 17 сантиметров в селе Актау, а в селе Кентубек на 74 сантиметра. Также талые воды наполняют реку Шиели в селе Шалгын, за прошедшие сутки уровень воды увеличился на 83 сантиметра. Река Рубежка увеличила объем воды на 32 сантиметра. Река Большой Узень в селе Кайынды также наполняется талой водой, за прошедшие сутки водоём наполнился на пять сантиметров. В селе Жалпактал прибавилось пять сантиметров. Уровень реки Малый Узень в селе Кошанколь увеличился незначительно, всего на два сантиметра. В целом, до опасных отметок уровня воды еще далеко. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

Напомним, что 13 марта произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.