На 14 сантиметров снизился уровень воды в Урале

по данным гидрологического мониторинга 19 марта 2025 года в Уральске Урал опустился на 14сантиметров, уровень воды составил 279 сантиметров, при опасной отметке 850 сантиметров.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что по данным гидрологического мониторинга 19 марта 2025 года в Уральске Урал опустился на 14 сантиметров, уровень воды составил 279 сантиметров, при опасной отметке 850 сантиметров. За время подъёма воды река прибавила 120 сантиметров. Наблюдается ледоход.

За прошедшие сутки больше всего прибыла вода в реке Илек в Шынгырлау на 103 сантиметра. За всё время подъёма уровень воды повысился на 231 сантиметр и сейчас составляет 366 сантиметров, при опасной отметке 750 сантиметров. На реке Шынгырлау в селе Актау наблюдается ледоход.

Река Чаган поднялась за сутки на 18 сантиметров в селе Чувашинское. За время подъёма вода прибыла на 482 сантиметра и составляет 910 сантиметров, при опасной отметке 1300 сантиметров.

Уровень воды в Деркуле в посёлке Белес понизился за сутки на 79 сантиметров и составил 363 сантиметра, при опасном уровне 650 сантиметров.

Напомним, 13 марта произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.