Уровень воды в Урале начал медленно снижаться

По информации РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки в селе Январцево река Урал поднялась на 11 сантиметров. В Уральске уровень воды снизился на восемь сантиметров. В селе Кушум уровень Урала упал на пять сантиметров. Сегодня, 18 марта, в селе Тайпак уровень Урала снизился на два сантиметра. Чаган в селе Чувашинское прибавил 35 сантиметров, а в селе Мичуринское уровень упал на девять сантиметров.

Уровень воды в реке Деркул в селе Таскала за сутки упал на 41 сантиметр. В селе Зеленое уровень воды уменьшился на 29 сантиметров. В селе Белес — на 78 сантиметров. Река Чижа-1 и Чижа-2 сократила количество воды на 21 сантиметр.

Подъем воды на 20 сантиметров зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Акшат и на 20 сантиметров в селе Актау, а в селе Кентубек на 40 сантиметров. Также талые воды наполняют реку Рубежка, объем воды увеличился на 30 сантиметров. Река Большой Узень в селе Кайынды также наполняется талой водой, за прошедшие сутки водоём наполнился на 35 сантиметров. В селе Жалпактал прибавилось 28 сантиметров. Уровень реки Быковка в селе Курмангазы увеличился на 39 сантиметров. В целом, до опасных отметок уровня воды еще далеко и на большей части водоемов области заметен спад. Сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 201 кубометр в секунду.

Напомним, что 13 марта произошел перелив воды через автодорогу в поселок Ынтымак (ранее Ветелки - прим. автора), недалеко от поселка Деркул. Это единственная дорога ведущая в поселок. Ранее 12 марта перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка. Вода перетекала через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Также из-за резкого таяния снега большое пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.