Каким будет половодье в 2025 году в ЗКО

Как рассказал директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов, мониторинг рек на территории области ведётся на 29 гидрологических постах, семь из которых открыли в 2025 году. В этом году период половодья в ЗКО проходит в спокойном режиме. На сегодняшний день на всей территории области снежный покров полностью растаял.
— На малых реках области пик половодья уже прошел. На сегодняшний день пик половодья проходит на реке Чаган в районе Байтерек. Уровень воды составляет 919 сантиметров, при опасном — 1300 сантиметров, — отметил спикер.
По его словам 80% водосбора крупнейшей в области реки Урал формируется в России и регулируется Ириклинским водохранилищем. Согласно прогнозу, в этом году уровень воды в бассейне реки Урал будет на 25-170 сантиметров выше средних многолетних значений.
— По реке Урал объём воды весеннего половодья составит около 3,2-5,2 миллиарда кубических метров. В прошедшем году во время весеннего половодья приход воды составил более 12 миллиардов кубических метров, соответственно в 2025 году ожидаем в 2-2,5 раза меньше, — пояснил Тлеген Шапанов.
Он отметил, что максимальный уровень в реке Урал в Уральске ожидается около 550-650 сантиметров, опасный уровень — 850 сантиметров. На сегодня уровень реки в черте города составляет 253 сантиметра.
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