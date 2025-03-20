Каким будет половодье в 2025 году в ЗКО

В этом году период половодья в ЗКО проходит в спокойном режиме. На сегодняшний день на всей территории области снежный покров полностью растаял.

Как рассказал директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов, мониторинг рек на территории области ведётся на 29 гидрологических постах, семь из которых открыли в 2025 году. В этом году период половодья в ЗКО проходит в спокойном режиме. На сегодняшний день на всей территории области снежный покров полностью растаял.

— На малых реках области пик половодья уже прошел. На сегодняшний день пик половодья проходит на реке Чаган в районе Байтерек. Уровень воды составляет 919 сантиметров, при опасном — 1300 сантиметров, — отметил спикер.

По его словам 80% водосбора крупнейшей в области реки Урал формируется в России и регулируется Ириклинским водохранилищем. Согласно прогнозу, в этом году уровень воды в бассейне реки Урал будет на 25-170 сантиметров выше средних многолетних значений.

— По реке Урал объём воды весеннего половодья составит около 3,2-5,2 миллиарда кубических метров. В прошедшем году во время весеннего половодья приход воды составил более 12 миллиардов кубических метров, соответственно в 2025 году ожидаем в 2-2,5 раза меньше, — пояснил Тлеген Шапанов.

Он отметил, что максимальный уровень в реке Урал в Уральске ожидается около 550-650 сантиметров, опасный уровень — 850 сантиметров. На сегодня уровень реки в черте города составляет 253 сантиметра.