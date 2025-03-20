Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Каким будет половодье в 2025 году в ЗКО

В этом году период половодья в ЗКО проходит в спокойном режиме. На сегодняшний день на всей территории области снежный покров полностью растаял.
Кристина Кобина
Каким будет половодье в 2025 году в ЗКО

Как рассказал директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов, мониторинг рек на территории области ведётся на 29 гидрологических постах, семь из которых открыли в 2025 году. В этом году период половодья в ЗКО проходит в спокойном режиме. На сегодняшний день на всей территории области снежный покров полностью растаял. 

— На малых реках области пик половодья уже прошел. На сегодняшний день пик половодья проходит на реке Чаган в районе Байтерек. Уровень воды составляет 919 сантиметров, при опасном — 1300  сантиметров, — отметил спикер.

Главный баннер

По его словам 80% водосбора крупнейшей в области реки Урал формируется в России и регулируется Ириклинским водохранилищем. Согласно прогнозу, в этом году уровень воды в бассейне реки Урал будет на 25-170 сантиметров выше средних многолетних значений.

— По реке Урал объём воды весеннего половодья составит около 3,2-5,2 миллиарда кубических метров. В прошедшем году во время весеннего половодья приход воды составил более 12 миллиардов кубических метров, соответственно в 2025 году ожидаем  в 2-2,5 раза меньше, — пояснил Тлеген Шапанов. 

Он отметил, что максимальный уровень в реке Урал в Уральске ожидается около 550-650 сантиметров, опасный уровень — 850 сантиметров. На сегодня уровень реки в черте города составляет 253 сантиметра.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article