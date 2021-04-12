Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области потребовали встречи с акимом области

Скандал вокруг свинофермы в Актюбинской области продолжается с ноября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В ноябре прошлого года жители села Бестамак, где находится злополучная ферма, потребовали ее закрыть. Они устали от вони и грязи из-за стоков и отходов свинокомплекса, где содержат более 50 тысяч голов животных. Нечистоты, по словам жителей, сливали в Илек, грязь вокруг поселка, туши и прочие отходы сбрасывали в траншеи и даже не закапывали. Проверка выявила нарушение требований экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от дея