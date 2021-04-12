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Социум

Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области потребовали встречи с акимом области

Скандал вокруг свинофермы в Актюбинской области продолжается с ноября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В ноябре прошлого года жители села Бестамак, где находится злополучная ферма, потребовали ее закрыть. Они устали от вони и грязи из-за стоков и отходов свинокомплекса, где содержат более 50 тысяч голов животных. Нечистоты, по словам жителей, сливали в Илек, грязь вокруг поселка, туши и прочие отходы сбрасывали в траншеи и даже не закапывали. Проверка выявила нарушение требований экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от дея
Кристина Кобина
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области потребовали встречи с акимом области
Скандал вокруг свинофермы в Актюбинской области продолжается с ноября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Черновик
Черновик
Скриншот с видео В ноябре прошлого года жители села Бестамак, где находится злополучная ферма, потребовали ее закрыть. Они устали от вони и грязи из-за стоков и отходов свинокомплекса, где содержат более 50 тысяч голов животных. Нечистоты, по словам жителей, сливали в Илек, грязь вокруг поселка, туши и прочие отходы сбрасывали в траншеи и даже не закапывали. Проверка выявила нарушение требований экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от деятельности ТОО "Парижская коммуна 21" оценили в 7,2 миллиарда тенге. Предприятие обязали устранить нарушения. Поскольку этого сделано не было, решения судов остались не исполненными, 9 апреля судоисполнители опечатали канализационную насосную системы сфинофермы, вдоль проезда на территорию навозохранилища поставили железобетонные блоки. В результате на ферме начался падеж свиней. 12 апреля работники предприятия из Алгинского района на 4 автобусах двинулись в Актобе, желая встретиться с акимом области. По пути их остановили сотрудники полиции. Позже с работниками свинокомплекса встретился первый заместитель акима области Нуржауган Калауов. Люди рассказали, что на ферме погибают животные, невозможность их утилизации приведет к экологическому бедствию, они останутся без работы, им нечем кормить семьи, выплачивать кредиты.

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скандал Свиноферма

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