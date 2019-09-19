18 сентября в акимате ЗКО прошла встреча представителей крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей области с участием акима ЗКО Гали Искалиева. Были обсуждены проблемы выявления неиспользуемых земельных участков и возврат их в государственную собственность. По словам руководителя управления земельных отношений ЗКО Алии Мухамбетжановой, вопрос неэффективного использования земель становится все более актуальным. - Есть те, кто получил право на аренду у государства на землю, держит ее, в прок не работая на ней. Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. По данному вопросу по нашей области местными исполнительными уполномоченными органами проводится работа по выявлению таких земель и повторное вовлечение их в сельскохозяйственный оборот, - пояснила Алия Мухамбетжанова. - По результатам проведенной инвентаризации и работ, проводимых местными исполнительными органами с 2012 по 2019 год, было выявлено 1,5 млн неиспользованных земель. В настоящее время в государственную собственность из числа выявленных возвращено 1,1 млн гектар, на 397 тысячах гектаров землепользователи приступили к освоению участков. Из возращенных земель в сельхозоборот вовлечено 715 тысяч гектаров, эти участки предоставлены либо новым землепользователям, либо тем, кто просил их для расширения. Между тем Алия Мухамбетжанова отметила, что в этом году по району Байтерек проходил конкурс, и по нему были предоставлены земельные участки КХ "Кергенев", ТОО "ПерспективаКан", КХ "Журавлев", КХ "Серик", КХ "Даукара". Также в ходе совещания было отмечено акимом района Байтерек Асхатом Шахаровым, что некоторые представители крестьянских хозяйств не используют земли, а только вспахивают по несколько гектаров для отчетности, и потом судебные решения идут в пользу них. Между тем в ходе беседы были отмечены случаи, когда по 10 лет земли не использовались, однако госорганом не были изъяты. После чего аким ЗКО Гали Искалиев отметил плохую работу гоорганов в части координации между собой и принятии решения по району Байтерек. Соучредитель АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Александр Матевосян предложил ввести в практику применение статистических данных. - Почему бы на практике не применить отчетность статуправлений, там все ясно видно, кто что сеял и какой урожай собрал. Зачем ездить по землям, делать геолокации, - отметил Александр Матевосян. - Только таким образом невозможно будет подделать отчетность и выиграть судебный процесс. Стоит отметить, что территория ЗКО составляет 15,1 млн гектаров, из них земли сельскохозяйственных назначений - 6,9 млн га.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.