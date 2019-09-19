Иллюстративное фото из архива "МГ" - Однако гражданам есть о чем задуматься, прежде чем стать участниками долевого строительства, так как свои квартиры они могут получить только лишь по окончанию строительства, - говорят прокуроры. - Покупать квартиры в долевом строительстве лучше всего у проверенных застройщиков, имеющих разрешение акимата. И в первую очередь необходимо проверить статус и документы застройщика до заключения сделки: решение местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок; заключение экспертизы ПСД; государственная лицензия с видами строительно-монтажных работ на право проведения строительства; соглашение с акиматом. По словам прокуроров, на территории города имеются несколько предприятий, имеющих разрешение акимата на привлечение дольщиков. - В настоящее время проводится работа по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков. Так, по инициативе прокуратуры города, один из застройщиков, который привлекал граждан к участию в долевом строительстве, был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.320 КоАП РК "Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК" и наложен штраф в размере 530 тысяч тенге . Если вы стали жертвой долевого строительства либо имеете какую-либо информацию про это, просим обращаться в органы прокуратуры по телефонам 8 (7122) 75-43-03, 27-07-78, 27-07-87, - отметили в надзорном органе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.