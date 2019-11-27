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Происшествия Социум

Работы на омеговском мосту выполнены на 75%

Строительство идет согласно графику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, строительство омеговского путепровода идет по плану. - Строители обещают в конце первого полугодия 2020 года завершить объект. Мы этого ждем, потому что это неудобство для жителей и автобусных маршрутов. На сегодняшний день произведено 75% работ, - сказал Абат Шыныбеков. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительство
Кристина Кобина
Работы на омеговском мосту выполнены на 75%
Строительство идет согласно графику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, строительство омеговского путепровода идет по плану. - Строители обещают в конце первого полугодия 2020 года завершить объект. Мы этого ждем, потому что это неудобство для жителей и автобусных маршрутов. На сегодняшний день произведено 75%  работ, - сказал Абат Шыныбеков. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Еще в августе этого года строительство путепровода было завершено на 50%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
мост

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