Работы на омеговском мосту выполнены на 75%

Строительство идет согласно графику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, строительство омеговского путепровода идет по плану. - Строители обещают в конце первого полугодия 2020 года завершить объект. Мы этого ждем, потому что это неудобство для жителей и автобусных маршрутов. На сегодняшний день произведено 75% работ, - сказал Абат Шыныбеков. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительство