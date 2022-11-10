Районные акиматы Алматы досрочно снимают взыскания с сотрудников

Почти с половины наказанных чиновников досрочно снимают взыскания. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании Совета по этике представитель департамента агентства по делам государственной службы Алматы сказал, что нарушение процедуры наложения взысканий всё ещё характерно для госорганов местного и территориального значения. - Встречаются неоднократные случаи досрочного снятия взысканий в акиматах Алатауского, Ауэзовского, Жетысуского районов, управлениях строительства, государственных активов, спорта, городской мобильности, предпринимательства и индустрий, несмотря на то, что наказание до