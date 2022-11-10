- Встречаются неоднократные случаи досрочного снятия взысканий в акиматах Алатауского, Ауэзовского, Жетысуского районов, управлениях строительства, государственных активов, спорта, городской мобильности, предпринимательства и индустрий, несмотря на то, что наказание должно носить воспитательный, а не формальный характер, - озвучили в департаменте.После доклада глава департамента Ильдар Уйсумбаев обратился в службу управления персоналом (далее СУП) аппарата акима Алматы с вопросом - почему почти с 50% госслужащих досрочно сняли взыскания. СУП: Нет такого, я проверю. ДАГДС: Как нет? Мы исходим из данных, которые вы сами нам предоставляете. Как можно сказать «нет такого»? Или проведённый департаментом анализ не соответствует действительности? СУП: Я не ознакомился ещё. ДАГДС: А зачем говорить «нет такого»? Вы же вводите в заблуждение членов совета по этике. После этого члены Советы по этике перешли к другим вопросам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Районные акиматы Алматы досрочно снимают взыскания с сотрудников
Почти с половины наказанных чиновников досрочно снимают взыскания. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании Совета по этике представитель департамента агентства по делам государственной службы Алматы сказал, что нарушение процедуры наложения взысканий всё ещё характерно для госорганов местного и территориального значения. - Встречаются неоднократные случаи досрочного снятия взысканий в акиматах Алатауского, Ауэзовского, Жетысуского районов, управлениях строительства, государственных активов, спорта, городской мобильности, предпринимательства и индустрий, несмотря на то, что наказание до