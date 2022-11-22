Рак желудка: диагностика и лечение в ЗКО

Кто чаще подвержен коварной болезни и какие методы лечения предлагает медицина, рассказал врач-эндоскопист Областного онкологического диспансера Куат Сабиров. Рак желудка – самый распространённый рак органов пищеварения. Чаще он встречается у мужчин, чем женщин. Куат Сабиров рассказал, что в Областном онкодиспансере используют несколько методов для диагностики этой опасной болезни: эзофагогастродуоденоскопия (биопсия опухоли), эндо-УЗИ, компьютерная томографи, позитронно-эмиссионная томография, гастроскопия, лапароскопия. Чаще всего несколько методов совмещают для точности диагноза. - Метод ле