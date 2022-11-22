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Рак желудка: диагностика и лечение в ЗКО

Кто чаще подвержен коварной болезни и какие методы лечения предлагает медицина, рассказал врач-эндоскопист Областного онкологического диспансера Куат Сабиров. Рак желудка – самый распространённый рак органов пищеварения. Чаще он встречается у мужчин, чем женщин. Куат Сабиров рассказал, что в Областном онкодиспансере используют несколько методов для диагностики этой опасной болезни: эзофагогастродуоденоскопия (биопсия опухоли), эндо-УЗИ, компьютерная томографи, позитронно-эмиссионная томография, гастроскопия, лапароскопия. Чаще всего несколько методов совмещают для точности диагноза. - Метод ле
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Рак желудка: диагностика и лечение в ЗКО
Кто чаще подвержен коварной болезни и какие методы лечения предлагает медицина, рассказал врач-эндоскопист Областного онкологического диспансера Куат Сабиров.
Рак желудка: диагностика и лечение в ЗКО
Рак желудка: диагностика и лечение в ЗКО
Рак желудка – самый распространённый рак органов пищеварения. Чаще он встречается у мужчин, чем женщин. Куат Сабиров рассказал, что в Областном онкодиспансере используют несколько методов для диагностики этой опасной болезни: эзофагогастродуоденоскопия (биопсия опухоли), эндо-УЗИ, компьютерная томографи, позитронно-эмиссионная томография, гастроскопия, лапароскопия. Чаще всего несколько методов совмещают для точности диагноза. - Метод лечения зависит от многих факторов. От размеров опухоли, повреждений вокруг, сопутствующих заболеваний, стадии заболевания и общего состояния пациента. Каждому пациенту разрабатывают индивидуальный план лечения, - рассказал Куат Сабиров. Перед врачами стоит выбора: провести операцию, химио- или радиотерапию. Врач-эндоскопист напомнил назидание всех медиков - чем раньше обратиться за помощью к специалистам, тем больше шансов на успешное выздоровление. При каких признаках необходим приём у врача:
  • частые дискомфорт и боль в область выше пупка; тошнота, рвота; боль во время глотания; потеря веса и аппетита; кал и рвота с примесями крови.
По словам Куата Сабирова, зачастую злокачественная опухоль желудка образуется у пациентов, перенёсших языку, гастриты или имеющие полипы. Поэтому профилактика рака желудка - это здоровое питание. - Пересмотрите свой рацион, это важно не только для органов пищеварения, но и для всего организма. Важно отказаться от дурных привычек - употребление алкоголя и курение. Больше фруктов, меньше жиров. В идеале отказ, но хотя бы максимально сократить копчённое, сильно солёное и жаренное. Консервированные продукты тоже опасны, - рекомендует врач. При первых признаках болезни, а также просто для консультации обращайтесь в областной онкологический диспансер. Адрес: Уральск, улица Алматинская, 58. Телефон: +7 (7112) 52-50-58, +7 (7112) 52-50-34. Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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