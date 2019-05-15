Рамазан айында Ақсайда «Тегін такси» акциясы өтіп жатыр
10 мамырдан бастап, Ақсай қаласы мешітінің ұйымдастыруымен "Тегін такси" акциясы басталды, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі. Рамазан айының жақсылыққа, мейрімділікке, өзгелерге қол ұшын беруге тәрбиелейтін мүбәрак ай екенін халыққа айтып, жақсылықты аттыруды мақсат еткен шараның алғашқы күні ерікті жамағаттың қолдауымен бес көлік жолға шығып аялдамадағы адамдарды керек жеріне тегін жеткізді. - Бұл арқылы біздер игі істердің сауабы еселене беретінін, Рамазан жақсылықтың көлемін арттыратын келеді, - дейді ауданның бас имамы Қанат Жакенов. Естеріңізге сала кетсек, Рамазан айы мамырды