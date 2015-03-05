Рамзан Кадыров и Тимати публично отказались от iРhone

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэпер Тимати приняли решение отказаться от американского iPhone в пользу российского YotaPhone. В своём Instagram политик опубликовал снимок, где он вместе с певцом рассматривает российский гаджет. "Дорогие друзья! Я ранее писал, что намерен отказаться от пользования IPhone . Всё это время я урывками изучал YotaPhone . Сегодня приехал мой друг Тимати — Тимур Юнусов. Я сделал и ему подарок. Отныне мы оба пользуемся только нашим отечественным YotaPhone. Он удобен в работе, имеет красивый дизайн и, самое главное — это российский продукт", - прокомментировал