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Шоу-бизнес

Рамзан Кадыров и Тимати публично отказались от iРhone

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэпер Тимати приняли решение отказаться от американского iPhone в пользу российского YotaPhone. В своём Instagram политик опубликовал снимок, где он вместе с певцом рассматривает российский гаджет. "Дорогие друзья! Я ранее писал, что намерен отказаться от пользования IPhone . Всё это время я урывками изучал YotaPhone . Сегодня приехал мой друг Тимати — Тимур Юнусов. Я сделал и ему подарок. Отныне мы оба пользуемся только нашим отечественным YotaPhone. Он удобен в работе, имеет красивый дизайн и, самое главное — это российский продукт", - прокомментировал
gorod
Рамзан Кадыров и Тимати публично отказались от iРhone
71567180_1
71567180_1
Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэпер Тимати приняли решение отказаться от американского iPhone в пользу российского YotaPhone. В своём Instagram политик опубликовал снимок, где он вместе с певцом рассматривает российский гаджет. "Дорогие друзья! Я ранее писал, что намерен отказаться от пользования IPhone . Всё это время я урывками изучал YotaPhone . Сегодня приехал мой друг Тимати — Тимур Юнусов. Я сделал и ему подарок. Отныне мы оба пользуемся только нашим отечественным YotaPhone. Он удобен в работе, имеет красивый дизайн и, самое главное — это российский продукт", - прокомментировал политик размещённый снимок.
c7b1ab6806
c7b1ab6806
 Источник: topnews.ru

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