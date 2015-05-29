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Шоу-бизнес

Ранчо Майкла Джексона Neverland выставили на торги

Знаменитый дом певца выставили на торги под новым названием Sycamore Valley Ranch сообщает SUPER. Спустя шесть лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона его ранчо Neverland выставили на торги. Большой дом площадью 2,7 гектара в Калифорнии оценили в 100 миллионов долларов, однако прежней атрибутики, сделавшей жилище знаменитым на весь мир, больше нет. Из ранчо вывезли аттракционы и животных, бродивших на территории. Тем не менее риелторы уверены, что дом привлечет немало покупателей. Легендарное название поместья заменили на Sycamore Valley Ranch. Знаменитый комплекс включает в себя ог
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Ранчо Майкла Джексона Neverland выставили на торги
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Знаменитый дом певца выставили на торги под новым названием Sycamore Valley Ranch сообщает SUPER. Спустя шесть лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона его ранчо Neverland выставили на торги. Большой дом площадью 2,7 гектара в Калифорнии оценили в 100 миллионов долларов, однако прежней атрибутики, сделавшей жилище знаменитым на весь мир, больше нет. Из ранчо вывезли аттракционы и животных, бродивших на территории. Тем не менее риелторы уверены, что дом привлечет немало покупателей. Легендарное название поместья заменили на Sycamore Valley Ranch. Знаменитый комплекс включает в себя огромный бассейн, два гостевых дома, баскетбольную площадку и теннисный корт. Прежний владелец — Майкл Джексон — заплатил за ранчо 20 миллионов долларов.
Макйл Джексон в своем ранчо Neverland.
Макйл Джексон в своем ранчо Neverland.
 Макйл Джексон в своем ранчо Neverland.

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