Ранчо Майкла Джексона Neverland выставили на торги

Знаменитый дом певца выставили на торги под новым названием Sycamore Valley Ranch сообщает SUPER. Спустя шесть лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона его ранчо Neverland выставили на торги. Большой дом площадью 2,7 гектара в Калифорнии оценили в 100 миллионов долларов, однако прежней атрибутики, сделавшей жилище знаменитым на весь мир, больше нет. Из ранчо вывезли аттракционы и животных, бродивших на территории. Тем не менее риелторы уверены, что дом привлечет немало покупателей. Легендарное название поместья заменили на Sycamore Valley Ranch. Знаменитый комплекс включает в себя ог