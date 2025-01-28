Ранее не встречавшиеся в стране артефакты нашли в захоронениях Атырауской области

При исследовании курганов также обнаружили серебряные пиктограммы (рисунки сайгака, волка), ювелирные изделия, предметы быта, оружие из железа и бронзы.

В захоронениях Кызылкогинского района Атырауской области археологи обнаружили ранее не встречавшиеся в стране артефакты, сообщили в акимате региона.

В 2023-2024 годах на кургане «Карабау-2» обследовали девять захоронений. В итоге установлено, что семь из них не были разграблены. Выяснилось, что гробницы построили в V веке до нашей эры. В них нашли различные украшения, предметы, оружие, сосуды из керамики, а также останки людей.

По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название «царские чумы».

Результаты двухлетней археологической работы Атырауского областного историко-краеведческого музея представили на выставке «Золото сарматов». В экспозиции приняли участие заместитель акима области Дарын Шамуратов, руководители областного управления культуры, управления развития языков и историки.

— Ученые до настоящего времени считали наш регион краем сарматской империи. Судя по результатам проведенных раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи. Общее количество найденных артефактов – около тысячи. Только 100 из них – золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. На найденных предметах можно увидеть изображения хищников, населявших регион в ту эпоху (леопард, кабан, тигр, сайгак). В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации, — рассказал руководитель археологической группы Марат Касенов.

Всего раскопали три чума. В каждом из них было около 10-15 могил. Археологи утверждают, что сарматы из-за их религиозной принадлежности похоронены вместе с предметами быта и оружием, а также с изделиями, которые они использовали.

При исследовании курганов также обнаружили серебряные пиктограммы (рисунки сайгака, волка), ювелирные изделия, предметы быта, оружие из железа и бронзы.

— В кургане «Карабау-2» нашли два пробных камня с золотой ручкой, никогда ранее не встречавшиеся в стране. Ранее сарматы определяли подлинность и качество золота с помощью этого камня. В настоящее время такие камни используют те, кто занимается покупкой золота. Также в местах захоронения обнаружили золотые наклейки на одежде человека. Их вес начинается от двух граммов. Самым тяжелым золотым украшением является браслет, изображающий горного леопарда с обеих сторон. Его вес около 370 граммов, — рассказал заведующий отделом археологического научно-исследовательского обеспечения Атырауского областного историко-краеведческого музея Галамат Базарбаев.

На раскопки приглашали антропологов из Астаны и Алматы. По словам археологов, в настоящее время в Атырауской области насчитывается около 500 сарматских чумов.