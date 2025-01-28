У 5 абитуриентов в ЗКО аннулировали результаты ЕНТ

За вторую неделю тестирования в области аннулировали 4 результата за пронос телефона и один за нарушение правил.

Как сообщили в национальном центре тестирования, за вторую неделю ЕНТ в области сдали 2 559 абитуриентов, 69% из них набрали пороговый балл. Средний результат составил 66 баллов.

У 5 абитуриентов результаты были аннулированы за попытку проноса запрещенных предметов и нарушение правил тестирования. Из них четверо были выявлены при входе за попытку проноса запрещенных предметов, а один — во время тестирования за нарушение правил.

Среди сдававших 80% выбрали казахский язык, 20% — русский, а один человек сдавал на английском языке.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Январское тестирование проходит с 13 января по 10 февраля. Сдавать экзамен будут около 167 тысяч абитуриентов.