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Социум

У 5 абитуриентов в ЗКО аннулировали результаты ЕНТ

За вторую неделю тестирования в области аннулировали 4 результата за пронос телефона и один за нарушение правил.
Жулдызхан Хасангалиева
У 5 абитуриентов в ЗКО аннулировали результаты ЕНТ

Как сообщили в национальном центре тестирования, за вторую неделю ЕНТ в области сдали 2 559 абитуриентов, 69% из них набрали пороговый балл. Средний результат составил 66 баллов. 

У 5 абитуриентов результаты были аннулированы за попытку проноса запрещенных предметов и нарушение правил тестирования. Из них четверо были выявлены при входе за попытку проноса запрещенных предметов, а один — во время тестирования за нарушение правил.

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Среди сдававших 80% выбрали казахский язык, 20% — русский, а один человек сдавал на английском языке.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы. 

Январское тестирование проходит с 13 января по 10 февраля. Сдавать экзамен будут около 167 тысяч абитуриентов.

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