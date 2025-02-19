Расхождения на 805 млн тенге выявили налоговики у уральских блогеров

В ЗКО по итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 9 блогерам на 805,9 миллиона тенге.

В департаменте госдоходов по ЗКО сообщили, что «на постоянной основе проводят налоговое администрирование физических лиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств».

— При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами, - отметили в ведомстве.

Так, в ЗКО по итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 9 блогерам на 805,9 миллиона тенге, в результате с 13 по 14 февраля этого года им направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов».

— В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней, — дополнили в департаменте.

Такая обстановка сложилась по всему Казахстану. В общей сложности 53 млрд тенге налогов доначислили казахстанским блогерам.