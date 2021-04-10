Расписание поста Рамадан для жителей Атырау

Священный месяц Рамадан для мусульман начнется 13 апреля, закончится 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В месяц Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный пост. Мусульманам в это время запрещено есть и пить от рассвета (фаджр, момент наступления утренней молитвы) до захода солнца (магриб, момент наступления вечерней молитвы). Кроме этого, в пост нужно воздержаться от курения, принятия внутрь лекарств, любых действий сексуального характера, удовлетворяющие половую страсть. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не состав пищи