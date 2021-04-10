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Социум

Расписание поста Рамадан для жителей Атырау

Священный месяц Рамадан для мусульман начнется 13 апреля, закончится 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В месяц Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный пост. Мусульманам в это время запрещено есть и пить от рассвета (фаджр, момент наступления утренней молитвы) до захода солнца (магриб, момент наступления вечерней молитвы). Кроме этого, в пост нужно воздержаться от курения, принятия внутрь лекарств, любых действий сексуального характера, удовлетворяющие половую страсть. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не состав пищи
Кристина Кобина
Расписание поста Рамадан для жителей Атырау
Священный месяц Рамадан для мусульман начнется 13 апреля, закончится 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Расписание поста Рамадан для жителей Атырау
Расписание поста Рамадан для жителей Атырау
В месяц Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный пост. Мусульманам в это время запрещено есть и пить от рассвета (фаджр, момент наступления утренней молитвы) до захода солнца (магриб, момент наступления вечерней молитвы). Кроме этого, в пост нужно воздержаться от курения, принятия внутрь лекарств, любых действий сексуального характера, удовлетворяющие половую страсть. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не состав пищи, а время её принятия. Стоит отметить, что в этом году фитр-садака установлена ​​в размере 420 тенге. Размер садака был рассчитан исходя из средней цены 2 килограммов муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК. Фитр-садака можно перечислить через мобильное приложение Kaspi.kz. К слову, во всех городах Казахстана пост начинается в разное время, потому что утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю (ифтар) можно совершать после заката. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. Пост в Рамазан разрешается не соблюдать беременным и кормящим женщинам, тяжелобольным, детям, людям, которые заняты на тяжелых работах или находятся в это время в пути. Ночь Ляйлятуль кадр - ночь на 9 мая. 13 мая - первый день праздника Ораза Айт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ораза айт расписание

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