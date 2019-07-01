Об этом рассказал сегодня, 1 июля, на брифинге генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью компании «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Также он опроверг информацию о проводимой якобы эвакуации иностранных работников с месторождения Тенгиз, которая тоже "гуляет" в соцсетях. Это просто была перевахтовка, которая на Тенгизе происходит ежедневно. - Распространяют информацию, что якобы столько-то человек депортировали. Якобы 780 граждан Китая. У нас на Тенгизе вообще нет китайских компаний. Все это ложь, - подчеркнул Артыгалиев. Также спикер сказал, что только на проекте будущего расширения работают 25 тысяч человек, из них порядка одной тысячи – это иностранные граждане. Имеется основное производство, там работают около 15 тысяч человек. В общей сложности это 40 тысяч. Все работы на производстве идут, ничего не приостанавливалось. По его словам, временно приостановлены работы на строительной площадке завода третьего поколения «Проекта будущего расширения» (ЗТП ПБР). Они будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты, работают в штатном режиме. Об арабской компании ССЕР Артыгалиев сообщил, что только на строительной площадке ЗТП ПБР,  работают порядка 15-16 компаний. А в компании ССЕР работают около 8 тысяч человек и примерно свыше 600 человек – это иностранные граждане. - Компания ССЕР у нас на подряде по строительству и монтажу электромеханического оборудования на самом ЗТП ПБР, а как вы знаете, это модульный завод. Это один из крупных подрядчиков, с которым ТШО работает с 2018 года. И они будут работать, пока не закончится строительство нового завода, - пояснил Рзабек Артыгалиев. По его словам, ТШО не проводило эвакуацию своих работников с Тенгиза – они продолжают там свою работу. А вот пострадавших в конфликте в минувшую субботу свыше 30 человек вывезли в Атырау. - Летальных исходов не было. Все, что пишут в соцсетях – фейк, - заявил Артыгалиев. Напомним, утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз случились беспорядки. Местные вахтовики нанесли побои нескольким зарубежным работникам из- за фотографии, якобы порочащей достоинство местных девушек, размещенной жителем Ливии в соцсетях. Между тем, аким Атырауской области заявил, что проблема возникла из-за разных условий труда. В понедельник, 1 июля, появилось видео, на котором генеральный директор «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам попросил прощения у казахстанцев за конфликт на Тенгизе.     Лина ОЙЛОВА