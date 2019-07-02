Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало для публичного обсуждения проект правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан и оплату комиссии за оказание платных услуг. В документе представлен порядок использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки. Так, кредитное бюро до 31 июля 2019 года должно представить в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, АО "Фонд проблемных кредитов", банки второго уровня и микрофинансовые организации список на оплату. Фонд проблемных кредитов до 9 августа 2019 года заключает с каждым банком второго уровня и микрофинансовой организацией соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам. Министерство труда и социальной защиты населения по списку на оплату, представленным кредитным бюро, до 15 августа 2019 года перечисляет в Фонд проблемных кредитов средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан РК. Фонд проблемных кредитов по списку на оплату до 1 сентября 2019 года перечисляет деньги на счета банков и микрофинансовых организаций. Банки второго уровня и микрофинансовые организации осуществляют погашение задолженности должников, после чего направляют должникам уведомление о погашении задолженности. В случае, если задолженность по состоянию на 1 июня 2019 года была полностью либо частично погашена до перечисления денег фондом проблемных кредитов, банк или микрофинансовая организация должны: уведомить должника о поступлении суммы, перечислить поступившие деньги в размере разницы между погашенной должником и поступившей от фонда суммы на счёт должника, либо выдать эту сумму наличными деньгами, либо, по выбору должника, при наличии заявления зачислить в счёт погашения иной текущей задолженности должника по договору банковского займа или о предоставлении микрокредита. Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 15 июля. 26 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Правительство погасит беззалоговые кредиты: многодетным семьям; семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца; семьям, имеющим детей-инвалидов; инвалидам с детства старше 18 лет; получателям государственной адресной социальной помощи; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет. По подсчётам Минфина, на реализацию указа президента необходимо выделить 105 млрд тенге.