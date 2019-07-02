Не переносите запах ароматизаторов для салона авто? Сделайте его сами: положите в тканевый мешочек кофейные зерна и повесьте в салон. Если вы курите. То этот аромат будет особенно полезен. Кофе нейтрализует запах табака. Также, такой мешочек можно положить в обувь, или в шкаф с одеждой. Приятный аромат обеспеченМожно выливать кофейную гущу на грядку, куда собираетесь сажать. Она подпитает почту, насытит ее азотом, привлечен дождевых червей, которые рыхлят почву, и отпугнет насекомых-вредителей. Такая подкормка особенно полезна при посадке редиса, моркови, помидоров, баклажан Если на участке завелись муравьи, хорошо полейте места их обитания кофейной гущей – это безопасно и эффективно отвадит насекомых.Кофейные зерна можно использовать для декора и поделок. Рукодельницы могут тонировать текстильные игрушки, смешав 1-2 ст.л. кофе, 1/3 ч.л. корицы, 50 мл теплой воды и 1 ст.л. клея ПВА. Смесь необходимо нанести на белую заготовку широкой кистью, двигаясь от середины к швам, а после просушить. Ткань приобретет коричнево-золотистый оттенок и приятный аромат.В борьбе с целлюлитом поможет разглаживающий кофейный скраб с добавлением морской соли. Хорошо смешайте полчашки высушенной кофейной гущи, ¼ ст морской соли, 1 ст.л. любого массажного масла. Если его нет подойдет подсолнечное или оливковое. Втирайте смесь в проблемные зоны несколько минут, после смойте. Чтобы выровнять цвет лица, смешайте щепотку кофейной гущи с несколькими каплями косметического масла, например персикового, миндального или зародышей пшеницы. Помассируйте, круговыми движениями, оставьте на 10 минут и смойте теплой водой. Кофейную гущу можно использовать для восстановления ломких и ослабленных волос – 2 ст.л. гущи смешайте с 2 ст.л. бесцветной хны, нанесите на волосы и наденьте полиэтилен, утеплите полотенцем. Через 30 минут вымойте голову.