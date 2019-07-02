Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 26 июня сотрудниками департамента полиции в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечение бойцов СОБР в 01.00 по улице Ерназарова была остановлена автомашина марки "ВАЗ" под управлением 24-летнего актюбинца. - При проверке автомашины на заднем сидении обнаружены и изъяты два обреза охотничьего ружья 16 калибра со стертыми номерами. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - пояснили в ведомстве.