Как сообщили в ДЧС ЗКО, недалеко от поселка Махамбет произошло возгорание грузовой автомашины Iveko, в которой находились 10 тонн детских игрушек и гироскутеров. – Автомашина состоит на учете в Республике Кыргызстан. Пожар был полностью ликвидирован в 21.21. На месте работали пять пожарных и две единицы техники. Если ваш автомобиль загорелся во время движения, соблюдайте элементарные правила. Немедленно остановите машину, выключите двигатель, но не открывайте капот. В целях безопасности выведите всех пассажиров, вызовите противопожарную службу и воспользуйтесь огнетушителем, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев. Пожарные настоятельно рекомендуют не тушить пожар в двигательном отсеке водой, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки.