В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что сообщение об угоне автомобиля «Kia Rio» белого цвета, принадлежащего 27-летнему жителю Уральска, поступило 30 июня. Был объявлен план «Перехват». Машину задержали через 20 минут возле управления полиции города. - Потерпевший пояснил, что он увидел объявления о продаже автомобиля в социальных сетях. С жителем Оренбурга мужчина связался по мессенджеру WhatsApp. 27 июня потерпевший выехал в Оренбургскую область. Неподалеку от казахстанско-российской границы был заключен договор купли-продажи. Он передал владельцу 1 млн тенге, получив взамен свидетельство о регистрации ТС, - сообщили в департаменте полиции ЗКО. После этого новый владелец машины уехал в Уральск. 30 июня его автомобиль был угнан в поселке Зачаганск. Полицейские оперативно разыскали машину и выяснили, что угон совершил россиянин. - Задержан 42-летний житель Российской Федерации. Автомашина возвращена владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 часть 1 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ". Преступнику грозит наказание в виде штрафа до 1 тысячи МРП, либо привлечению к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничения свободы сроком на 2 года, либо лишения свободы на тот же срок, - сообщил пресс-секретарь ДП ЗКО Болатбек Белгибеков. В полиции отметили, что горе-угонщик признался в совершении противоправных действий и раскаялся в содеянном. Россиянин воспользовался при угоне оставшимися у него запасными ключами.