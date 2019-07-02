Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, горячая линия быда создана для улучшения работы участковых инспекторов полиции. – Уже принято около 50 звонков самого разного характера. Свои предложения по работе участковых инспекторов можно озвучить в рабочее время по номеру 8-7122-98-20-98 с 9.00 по 19.00. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.30, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что сегодня по области функционируют 91 участковый пункт полиции, в которых работают 233 участковых инспектора. Количество населения области превышает 600 тысяч человек.