Щавельные маски отлично справляются с жирной кожей и расширенными порами, прекрасно отбеливает веснушки и пигментные пятна, осветляют кожу. А благодаря антибактериальным свойствам эффективно защищает от прыщей.Тщательно промойте листья и обдайте кипятком. Мелко нарежьте, затем разомните, чтобы зелень пустила сок. Не используйте маску, если у вас есть ранки и трещинки в местах нанесения. Не используйте щавель в чистом виде – в нем содержатся кислоты, которые вызывают раздражение кожи и даже ожог.1 ч.л. мелко нарезанных листьев щавеля и смешайте с 1 ст.л. 20% сметаны. Полученную смесь нанесите на кожу вокруг глаз. Оставьте на 10 минут, смойте теплой водой. Делайте 1-2 раза в неделю.Смешайте в одинаковых долях измельченные листья щавеля. Подорожника. Крапивы, лопуха, одуванчика. Залейте 2 ст.л. смеси стаканом кипятка и варите 10 минут на медленном огне. Затем остудите и процедите. Протирайте лицо отваром 2-3 раза в день.Смешайте 1 ст.л. мелко нарезанных листьев щавеля. 1 ч.л. жидкого меда, 1 ст.л. йогурта и 20 капель витамина Е, Нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой. Делайте 1 раз в неделю.Возьмите 1 ст.л. измельченного щавеля и по 1 ч.л. овсяной муки и грейпфрутового сока ( можно добавить немного слабо заваренного зеленого чая). Нанесите на места с пигментацией и оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой. Достаточно 5 процедур с периодичностью 3-5 дней.10 листочков щавеля, измельчите в блендере, добавьте отдельно взбитый белок яйца и 1 ч.л. сока лимона. Перемешайте, нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Смываем холодным, зеленым чаем, с помощью ватного диска, после ополаскиваем лицо прохладной водой.