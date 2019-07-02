Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, ДТП произошло 30 июня, в 22.30 по улице Шукурова. - 20-летний парень за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2108" допустил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. В результате пострадавший был госпитализирован в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в департаменте полиции. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что мужчина был госпитализирован с политравмой. - Состояние его оценивается как стабильно тяжелое, был прооперирован, планируется перевод в отделение, - пояснили в облздраве.