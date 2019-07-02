Участники марафона пробежали 4,5 километра. Для участия в ночном забеге зарегистрировалось около тысячи жителей города Атырау, среди которых самая возрастная - 51-летняя Ажар Алимаканова. – Благодаря таким спортивным мероприятиям мы можем призвать молодежь вести здоровый образ жизни. Проводимый марафон будет продолжаться и в дальнейшем, - сообщил вице-президента оргкомитета «Atyrau Marathone-2019» Юрий Пономарев. Всем участникам были вручены неоновые браслеты, а после финиша - памятные медали и сертификаты. Специальные призы были вручены пяти лучшим участникам мужского и женского пола. Организаторы обещают в этом месяце провести еще один забег - "Эко марафон".Фото предоставлено региональной службой коммуникаций