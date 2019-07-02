Мурат Сердалиев предложил присвоить такое красочное название девятиэтажному общежитию по улице Курмангазы, 165, потому что там гнездятся очень много ласточек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал житель Уральска Мурат Сердалиев, с 2000 года он живет в доме, расположенном по проспекту Евразия, 64. - Раньше, когда жили в поселке видели этих птиц, а сейчас, смотрю, и в городе появились, радует, что с каждым годом ласточек становится все больше и больше. Вообще это хороший признак. Птицы гнездятся в соседнем девятиэтажном доме, ранним утром и вечером они порхают под облаками и щебечут. Это неописуемая красота, - говорит Мурат Сердалиев. Ласточки вьют гнезда прямо под крышей девятиэтажного общежития по ул. Курмангазы в районе магазина "Школьник". Мужчина также рассказал, что в настоящее время там насчитывается около 100 особей. - Я предлагаю властям, чтобы когда будут производить ремонт этих домов, учитывали этот фактор, не губили природу, а, наоборот, создавали условия. Чтобы места, где они смогут гнездиться или проемы, куда залетают птицы, к примеру, не закрывали решетками. Или можно красочно назвать девятиэтажку "Карлыгаш" или "Ласточка", - предложил мужчина. Фото Медета МЕДРЕСОВА