Как рассказал житель Уральска Мурат Сердалиев, с 2000 года он живет в доме, расположенном по проспекту Евразия, 64. - Раньше, когда жили в поселке видели этих птиц, а сейчас, смотрю, и в городе появились, радует, что с каждым годом ласточек становится все больше и больше. Вообще это хороший признак. Птицы гнездятся в соседнем девятиэтажном доме, ранним утром и вечером они порхают под облаками и щебечут. Это неописуемая красота, - говорит Мурат Сердалиев. Ласточки вьют гнезда прямо под крышей девятиэтажного общежития по ул. Курмангазы в районе магазина "Школьник". Мужчина также рассказал, что в настоящее время там насчитывается около 100 особей. - Я предлагаю властям, чтобы когда будут производить ремонт этих домов, учитывали этот фактор, не губили природу, а, наоборот, создавали условия. Чтобы места, где они смогут гнездиться или проемы, куда залетают птицы, к примеру, не закрывали решетками. Или можно красочно назвать девятиэтажку "Карлыгаш" или "Ласточка", - предложил мужчина.