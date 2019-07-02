На совещании Нурлан Ногаев высказался, что инцидент в рабочем поселке Тенгиз произошел из-за неравных условий труда и теперь руководству ТШО и всем подрядным организациям необходимо приложить максимум усилий - чтобы в корне изменить ситуацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Очень часты жалобы на дискриминацию в части оплаты условий труда. Нарушаются сроки выплаты заработной платы. Нарушаются сроки выплаты за привлечение работников к сверхурочным работам, сроки компенсационных выплат за неиспользованные дни, за работу в праздничные и выходные дни. Имеются факты самостоятельного установления графика рабочего дня, в частности, на Тенгизском проекте одним из руководителей подрядных организаций было самовольно установлено увеличение на 4 часа ежедневного рабочего дня. После возмущения коллектива и обращений в инспекцию труда этот факт был устранен. Но многие боятся высказывать свои жалобы на несоответствие действий работодателя требованиям Трудового кодекса. Это связано с тем, что работодатель запугивает работников угрозой если не сейчас, то со временем найдет любые причины, чтобы придраться и уволить его. Эти факты есть, - рассказал Нурлан Ногаев. - Есть конкретное заявление, когда представители охранных фирм вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности по обеспечению правопорядка и безопасности объектов, занимаются запугиванием персонала. И являются как бы реализаторами идей работодателя. В частности, у нас имеются факты, когда с целью выявить нарушения образно говорят «пасут» этого работника и фиксируют каждое нарушение, чтобы избавиться от этого специалиста. Это приводит к раздражению как минимум, а как максимум к конфликтным ситуациям. И ваша задача предотвратить эти моменты.
Руководитель региона отметил, что нынешнее положение дел не устраивает многих работников подрядных организаций.
- Жалоб очень много, уважаемые работодатели, я прошу вникнуть в суть дела – если такое положение когда-то кого-то устраивало, то эти времена прошли. Есть поручение главы государства об обеспечении выплаты достойной зарплаты людям за одну и ту же работу вне зависимости от гражданства. Да, определенная должностная иерархия должна быть – я согласен, всех нельзя прировнять, но при этом она должна быть справедливой. Не может в одном коллективе за одну и ту же работу кто-то получать 300 долларов, а кто-то за такую же работу 3000 долларов. Люди все видят! Многие объясняют это тем, что они недополучают справедливую оплату за свои выполненные работы и оказанные услуги. Со своей стороны, заказчики - хоть это ТШО, хоть это НСОС, хоть это другие крупные компании - утверждают, что платят справедливую цену, но в последующем эта справедливая цена искажается. До конечного рабочего доходят уже копейки, и он, видя в первую очередь разницу оплаты труда между собой и гражданином другой страны, уже задается вопросом – «почему я должен страдать от этого?» - подчеркнул аким.
Он также отметил, что местные исполнительные органы не ставят задачу об абсолютном увеличении всех заработных плат и не решают производственные задачи компаний.
- Я ставлю перед вами задачу о недопущении нарушений Трудового кодекса, о недопущении нарушения всех законов нашей страны, в том числе и миграционных. Чтобы справедливые комфортные условия были созданы для всех работников, - обратился к собравшимся глава региона. - Со своей стороны мы не будем ждать вашей инициативы, а будем работать. Если вы не хотите добровольно изменить ситуацию, то у нас хватит сил и средств чтобы привести все в соответствии с законом. Межведомственная комиссия во главе с первым заместителем акима области рассмотрит все эти вопросы и будет контролировать их решение.
Напомним, утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз случились беспорядки
. Местные вахтовики нанесли побои нескольким зарубежным работникам из- за фотографии, якобы порочащей достоинство местных девушек, размещенной жителем Ливии в соцсетях. Между тем, аким Атырауской области заявил, что проблема возникла из-за разных условий труда
. 1 июля в соцсетях было опубликовано видео с извинениями
генерального директора «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаша Хишама.
Лина ОЙЛОВА