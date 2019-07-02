Как рассказывают жильцы дома, они живут там с самого основания, с 1986 года. Недавно они узнали, что под окнами их девятиэтажного дома намечается строительство кафе. Сегодня, 2 июля, они собрались, чтобы выразить недовольство по этому поводу, аргументируя это тем, что для постройки кафе вырубят парковую зону с 30-летними зелеными насаждениями. - Наш лесок под окнами неделю назад огородили профлистом и хотят начать строительство. На огороженной территории уже установили вагончик, в котором живут узбеки. Мы только из окон наблюдаем, как они там варят себе кушать, моются и даже ходят в туалет. Возмущает то, что они пользуются газовыми баллонами, а вдруг рванет? А вдруг пострадают дети? Мы знаем, что там собираются строить еще одно кафе, тут итак на каждом шагу забегаловки, от которых нормально спать невозможно, постоянный гул и грохот. Еще одно кафе по окнами? Мы не согласны на это. Куда смотрит экология, если дают разрешение на строительство чего либо, на месте многолетней зелени, - возмутилась местная жительница Любовь Курина. - Нам и так тут дышать нечем, а тут хоть немного свежего воздуха от этого лесочка. Также жителей возмущают еще некоторые неудобства из-за другой стройки во дворе. - Во дворе строят еще одну многоэтажку. Ну, неужели нельзя было сделать проход для детей, чтобы они ходили в школу, а то им приходилось обходить полностью квартал. Да еще в прошлый раз оставили на этой стройке поднятый кран, поднялся сильный ветер, думали, на кого-то он свалится. Да и дети боятся ходить там, - сказала Тамара Бучина. - Еще на площадке, на которой сейчас дети играют в футбол, планируют строить еще одну многоэтажку. Вопрос: "Что делать детям, где играть?". А то все борятся за зеленый город, но ничего для этого не делают. Как выяснялось, в огороженном месте застройщики ИП "Кожевникова" собираются возвести двухэтажное детское кафе. - Вы только посмотрите, как можно этот участок назвать парковой зоной. Ведь там неухоженная и загаженная людьми территория, во-первых, там повсюду был мусор и, во-вторых, там просто устраивали бомжи ночлег. Неужели этот неприятный запах под окнами всех устраивал. Если действительно эта территория так важна для людей, так почему за ней никто не ухаживал. Ведь для того, чтобы выйти и убраться, не нужно никаких дополнительных средств, - пояснила представитель ИП "Кожевникова" Ольга Шестакова. - Мы на законных основаниях оформили все как положено, взяли этот участок земли в аренду, у нас есть разрешение от акимата, и собираемся построить там детское кафе. Хотим отметить, что ничего там вырубать не будем, только лишь срежем два кустарника посередине, так как постройка будет совсем маленькая, более того, мы поставим скамейки и облагородим эту территорию. Вот даже сами посмотрите, там ограждение 32*25 метров, а пиццерия будет 10*16 метров по проекту. Пиццерия будет двухэтажная, на первом - пирожные торты и кофейня, на втором - пицца и фастфуды для детей. Также Ольга Шестакова дополнила, что касается газовых баллонов, если они действительно там есть, их уберут. Строительство кафе будет длиться 2-3 месяца.