Огонь потушили, но мусор на свалке продолжает тлеть, из-за этого над городом висит дым. - Полигон ТБО находится в 8 километрах от города. Он загорелся 29 июня в 15.22, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. - На тушение пожара направили 3 сотрудников и одну пожарную машину. Они работали до 22.40. Огонь потушили, но мусор дымит. На месте работают 10 сотрудников ТОО «Нео-Плюс» на 5 машинах.