Несчастный случай произошел сегодня, 2 июля, в поселке Кызылтал Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, ребенок утонул во дворе частного дома. - Оставшись без присмотра взрослых, годовалый ребенок упал в колодец и утонул. Тело было извлечено родственниками, - пояснили ведомстве.