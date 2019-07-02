Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2019» сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Уральск был задержан 41-летний местный житель. В его квартире которого было обнаружено 1,9 килограмма марихуаны. К тому же марихуана была расфасована по пакетам. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК - "Незаконное хранение наркотических средств", - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что за первый месяц ОПМ подразделениями полиции ЗКО выявлено 23 уголовных и 15 административныхправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.