Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 25-летний житель города украл велосипед марки Stels и продал его всего за пять тысяч тенге. Выяснилось, что мужчина и ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления. – Мужчина задержан и водворен в ИВС. В отношении него начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Всего в Атырау за месяц было зарегистрировано более десяти фактов краж велосипеда. В основном эти средства передвижения были украдены со двора и подъездов жилых домов. С помощью видеокамер, установленных в подъездах жилых домов, удалось задержать двух подозреваемых 29 и 25 лет. Всего выявлено их причастность к 11 эпизодам краж велосипеда. Краденное уже успели продать случайным прохожим, - рассказали полицейские. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют горожанам не оставлять без присмотра велосипеды и другое имущество.