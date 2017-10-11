Расследование посадки самолета без шасси в аэропорту Уральска может затянуться
Об этом рассказал вице-президент по безопасности полетов и по авиационной безопасности аэрокомпании Air Control Рахман ОСПАНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 11 октября, в уральском аэропорту прошел брифинг. Директор департамента по расследованию транспортных происшествий МИР РК Жанибек ТАЙЖАНОВ сообщил, что только после окончания расследования станут известны все обстоятельства данного авиационного события.
- Комиссия министерства юстиции и развития РК прибыла на место авиационного события и приступила к работе, - сообщил Жанибек ТАЙЖАНОВ. Было осмотрено место происшествия, воздушное судно, совместно с правоохранительными органами комиссии были изъяты черные ящики и приборы, регистрирующие параметры воздушного судна и звуковую информацию. Комиссия продолжает свою работу и изучает документацию по аэропорту. Предварительно можем сказать, что комиссия классифицирует данное событие как авиапроисшествие. Самолет марки Вeechcraft-300 был произведен в 1998 году. Последний регламентный и капитальный ремонт проходил в Германии в этом году. Сертификат летной годности действует до 18 июня 2018 года. На борту находилось три члена экипажа. После случившегося они были обследованы, тяжких телесных повреждений экипаж не получил.
Генеральный директор аэропорта "Орал" Хайретдин РАСКАЛИЕВ пояснил, что столкновение воздушного судна со стаей птиц произошло при заходе на посадку на высоте около 300 метров.
- После посадки были вызваны все спасательные средства: пожарные машины, тягачи, медико-санитарная часть. После того осмотра работниками ЛОВД мы приступили к эвакуации самолета с полосы. В 12 часов ночи аэропорт был открыт для приема воздушных судов. Правда, за это время было две задержки рейсов на Алматы и Актау, - отметил Хайретдин РАСКАЛИЕВ.
Со слов Рахмана ОСПАНОВА, в основном расследование длится в течение 30 дней, однакоесть вероятность, что оно немного затянется.
- Есть вероятность, что расследование может затянуться даже на долгий срок, потому что самолет американский, а двигатель установлен на нем канадский, и пока не приедут представители этих компаний и не будет проведен полный анализ, расследование не завершится.
Напомним, 10 октября в аэропорту Уральска экстренную посадку совершил самолет компании Air Control. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что из-за сложившейся ситуации было задержано два рейса. Взлетно-посадочная полоса не повреждена.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!