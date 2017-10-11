Новые композиции с названием города установили в разных частях города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Так, на площади Исатая-Махамбета появилось сооружение из ярких разноцветных кубов, на каждом из которых нанесли по букве из названия города, вкупе получилось - Атырау. На кольцевой промокомпозицию, рекламирующую ЭКСПО, заменили на сооружение в виде юрты, под шаныраком которой красуется надпись "Атырау - мой любимый город". На аллее им.Курмангазы установили надпись "Атырау - гордость моя" с фотоколлажем достопримечательностей нефтяной столицы. На въезде в Международный аэропорт "Атырау" красуется яркая надпись "Атырау арман қала". На площади у академии им.Д.Нурпеисовой расположилась конструкция имитирующая одну из частей города с той же надписью - "Атырау - город-мечта". У въезда на центральный мост, соединяющий европейскую и азиатскую части города, расположилась конструкция в виде сердца. Конструкция в виде большого сердца расположилась на площади им.К.Смагулова в районе Стройконторы. Сколько денег было выделено на украшение Атырау в преддверии Дня города местные власти комментировать отказались. К слову, новогоднее украшение города акимату в преддверии праздника обошлось в 47 миллионов тенге. Камилла МАЛИК Фото предоставлено РСК Атырауской области  