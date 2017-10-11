Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 октября, в областном суде прошел форум, на котором представители судов, прокуратуры и акимата обсудили вопросы нежелания бывших осужденных устраиваться на работу. - В основном экс-осужденные не желают устраиваться на работу из-за маленькой зарплаты и нежелания сохранять рабочее место. Мы предлагаем осужденных, которые получают ограничение свободы или им заменяют неотбытый срок на ограничение с установлением пробационного контроля, обязывать устраиваться на работу, - рассказал прокурор ЗКО Сапарбек НУРПЕИСОВ. Заместитель прокурора области Александр ЦУРАНКОВ считает, что трудоустройство поможет бывшим осужденным забыть криминальное прошлое и не совершать новые преступления. - Закон позволяет вместе с решением суда обязать осужденного как принудительно лечиться от алкоголизма, наркомании и таксикомании? так и устроиться на работу. Если человек после освобождения не устроится на работу в течение месяца, то это будет рассчитываться как неисполнение пробационного контроля, - отметил судья Уральского городского суда Руслан ЖУМАГУЛОВ. К слову, в 2017 году 45 бывших осужденных совершили новые преступления.